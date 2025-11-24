Sin focos de dermatosis ni gripe aviar en Castilla y León y con la mira puesta en las prórrogas de las medidas preventivas y de confinamiento

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral ha realizado este lunes por la tarde un pequeño análisis de cómo está la situación de la Dermatosis Nodular Contagiosa y de la Gripe Aviar en Castilla y León durante su visita a Salamanca.

Corral ha hecho hincapié en que "no hay ningún foco" ni de dermatosis ni de gripe aviar en la Comunidad durante las últimas semanas, por eso ahora la mira está puesta en estudiar posibles prórrogas de las medidas preventivas y de confinamiento.

Dermatosis Nodular Contagiosa

Respecto a la dermatosis, este domingo día 30 se cumple la fecha tope de las medidas cautelares impuestas para reforzar el control de la enfermedad y para prevenir su propagación. Preguntada por una posible prórroga de las restricciones, Corral expresa que "mantenemos reuniones con el Ministerio de Agricultura y con el resto de las Comunidades Autónomas y estamos analizando qué medidas tomaremos a partir del día 30 que decaería la fecha de finalización para alargar esas medidas". De esta manera, se continúa estudiando si se mantendrá la suspensión de ferias y mercados, vigilancia y desinfección, así como la inmovilización del ganado en determinadas explotaciones.

Lo que se sabe a fecha de 24 de noviembre es que se sigue con la prevención: "Lo mejor que podemos hacer es evitar que esta enfermedad entre aquí, por eso es tan importante las medidas de bioseguridad, de limpieza y desinfección en las distintas explotaciones". La consejera también ha insistido en la importancia de mantener la tranquilidad: "Analizaremos con las organizaciones y el sector la prórroga de las medidas, pero es importante tener en cuenta que no tenemos ningun foco y que esto no se trasmite por los alimentos, así que tranquilidad y ahora lo que tenemos que hacer es salvaguardar nuestras explotaciones a base de prevención".

Gripe aviar

María González Corral también ha declarado que en explotaciones avícolas en Castilla y León no se han decretado nuevos focos en las últimas semanas, pese a la concentración de aves silvestres, resultado alguna positiva, como ya ha informado este medio en las últimas semanas. Igualmente ha expresado que "es competencia del ministerio establecer hasta qué fecha se prorroga el confinamiento". Por ahora, lo que indicó el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal es que las medidas se irán evaluando semana a semana, de manera que todavía no hay una fecha prevista de la duración de estas restricciones, ni de hasta cuándo permanecerá el confinamiento de las aves criadas al aire libre.

La consejera ha indicado que respecto a la gripe aviar "se ha dado una paradoja, mientras que en la dermatosis el Ministerio está mirando para otro lado, en la gripe aviar parece que sí tiene competencia. Por nuestra parte, hemos solicitado al Ministerio de Agricultura que coordine las actuaciones que estamos realizando las diferentes comunidades autónomas. No puede ser que los ganaderos que están en Castilla y León y vayan a exportar su ganado a otras comunidades tengan que estar mirando 17 boletines oficiales de cada comunidad, que cada uno regula de una manera distinta, porque el Ministerio no hace esas labores de coordinación que son necesarias". Por último y respecto a esto ha manifestado que "entre los consejeros de las distintas comunidades hablamos para llegar al mayor consenso posible".