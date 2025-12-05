La Junta constituye un Comité Técnico de Expertos para controlar la peste porcina africana en Castilla y León

La Junta constituye un Comité Técnico de Expertos para prevenir, vigilar y controlar la peste porcina africana en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha constituido este viernes un Comité Técnico de Expertos para la prevención, vigilancia y control de la peste porcina africana en la Comunidad, aunque no será hasta el próximo martes, 9 de diciembre, cuando celebre su primera reunión.

El comité estará integrado por profesionales de 15 entidades del sector productor e industria cárnica, del ámbito académico y científico, organizaciones profesionales agrarias, entidades relacionadas con la caza y miembros de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado que la peste porcina africana no afecta a las personas ni por consumo ni por contacto con los animales. Aún así, el foco declarado en Cataluña "es un aviso muy serio para España" y la protección de la cabaña ganadera y de la economía de la Comunidad se ha convertido en una prioridad.

Castilla y León cuenta con un censo de 4,7 millones de cabezas de porcino, lo que la convierte en la tercera comunidad autónoma en dicha producción tras Aragón y Cataluña. El valor de sus exportaciones asciende a los 450 millones.