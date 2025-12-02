“Preocupación máxima” entre los profesionales del campo por la Peste Porcina Africana: es necesario reforzar las medidas de bioseguridad en granjas y transporte

Treinta y un años hace desde que la Peste Porcina Africana (PPA) no se había manifestado en España. Pese al silencio en este tiempo, en lo que se refiere a casos positivos de esta enfermedad que solo afecta al porcino, las alertas han estado activadas: “Era cuestión de ver cuándo llegaba”, reconoce Carlos Sánchez, coordinador adjunto de investigación de la Fundación Artemisan, a la vez que expresa que “estábamos preparados”. Sin embargo, la noticia de la detección de jabalíes muertos positivos en PPA en Barcelona se ha recibido en el sector con “preocupación máxima”.

“Es una enfermedad que ya pasó hace 30 años y tiene una alta mortalidad y una elevada propagación”, relata Bernardo García, ganadero dedicado a la cría de lechones y propietario de una granja porcina con madres reproductoras en Santiago de la Puebla. Confiesa que “estamos expectantes a ver qué información va llegando, pero a la vez estamos muy preocupados porque cuando solucionas problemas que tenemos en las granjas de Prrs en las cochinas, de disenterías, le lechones con la colibacilosis porcina, a base de medicar en agua y medicamentos y un montón de manejo, aparece esto que muy grave porque supone la muerte de muchos de nuestros animales si empieza a afectar a las granjas”.

Los dos primeros casos fueron detectaron el viernes 28 de noviembre por las autoridades catalanas en Cerdanyola del Valles, un pueblo de Barcelona. Mismo lugar donde al día siguiente se notificaron otros cuatro, que dispararon todas las alarmas, así como la preocupación de la población en general, tanto que ambos días “Peste Porcina Africana” fue ‘trending topic’ en Twitter y lo más buscado en Google. En la actualidad, en el área perimetrada por la Generalitat ya se han localizado 40 jabalíes muertos que están siendo analizados por el Centro de Investigación en Sanidad Animal, según Animal´s Health.

¿Cómo se ha reproducido la enfermedad después de tres décadas sin ella?

Carlos Sánchez explica que “esto es posible porque desde el año 2007 hay una primera detección de Peste Porcina Africana en Rusia y ha ido avanzando hacia el oeste de Europa. La enfermedad se ha ido extendiendo porque los jabalíes viven al aire libre y no es como un cerdo que está en una granja, se han ido moviendo y pese a los esfuerzos de otros países ha llegado hasta aquí”. Igualmente subraya que la PPA “se trasmite muy fácilmente a través de los jabalís que estén infectados, las garrapatas también son vectores, pican a los jabalíes que estén infectados y pueden trasmitírselos a otros, y luego este virus se conserva en los alimentos, en la carne, en los propios vehículos, hasta en el calzado. Entontes no era cuestión de si íbamos a tener peste africana, sino de cuándo llegaba”.

Los casos por ahora se han registrado todos en Cataluña, y uno de los principales motivos es, tal y como explica este experto, porque en Barcelona hay una fuerte presencia de jabalíes urbanos, acostumbrados a comer basura y a tolerar la presencia humana, entonces era una zona que estaba ya en la lupa y que se tenía como uno de los sitos donde si cabía la posibilidad de que hubiera PPA en España era ahí.

La superpoblación de jabalíes en España

Lo que es una realidad dentro de todas estas incógnitas que ahora rodean la PPA es que España es uno de los países donde hay una superpoblación de jabalíes que además está descontrolada y que es uno de los condicionantes para que esta enfermedad ahora que ha llegado se propague con mayor rapidez. “En España hay una población de entorno a un millón o dos de jabalíes que va a ayudar a la que la enfermedad se propague; la cuestión ahora es que no sabemos cómo se va a desarrollar”, apunta Carlos.

De la misma manera, incide en que “el brote está muy localizado”, con perímetros de seguridad, donde está trabajando incluso la UME para apoyar las tareas de control cinegético y hasta donde este martes se va a trasladar un equipo veterinario de urgencias de Bruselas. En otros países, asegura Carlos que se ha conseguido frenar los brotes además de con los perímetros de seguridad, eliminando a todos los jabalíes y teniendo un control muy meticuloso de las granjas para evitar la propagación del virus. En este aspecto, este lunes, la Junta de Castilla y León informó de que se va a intensificar la caza del jabalí para evitar la trasmisión de la enfermedad en el caso de que el virus llegase hasta aquí.

Jabalíes en el campo | Fundación Artemisan

¿Qué papel juegan en esta enfermedad los cazadores?

Debido a los casos detectados de PPA en jabalíes, la caza queda prohibida hasta nueva orden en el área de Barcelona, donde han aparecido estos animales muertos para evitar así el movimiento de los jabalíes y de que pueda haber trasmisión del virus.

El papel que juegan ahora los cazadores, manifiesta Carlos, está en avisar si se encuentran más jabalíes muertos fuera de esos perímetros ya que en el resto del país esta actividad cinegética está permitida. Por el momento, expresa que, se desconoce si en otros puntos del país, porque en Castilla y León la Junta ya ha notificado que sí, se les va a pedir ayuda para controlar la población. Lo que sí certifica, es que su cometido ahora es ser “centinelas sanitarios”. A la par, se solicita la colaboración de los ciudadanos y en el caso de observar ejemplares muertos o enfermos de jabalíes informen inmediatamente a las autoridades a través de la línea de emergencias 112, precisando la ubicación lo más precisa posible con coordenadas del móvil, nombre del monte o camino y referencias cercanas que les permita dar con su localización lo antes posible.

En este punto, Carlos apunta que “desde el sector cinegético estamos preparados para ayudar y para aportar soluciones, pero desde hace mucho tiempo venimos advirtiendo a las administraciones de la necesidad de aumentar las capturas de jabalíes, de que hay que facilitar distintos métodos a los cazadores”.

Medidas preventivas en explotaciones de porcino

Durante los próximos días, los responsables de esta área de la Junta de Castilla y León mantendrán diferentes reuniones de trabajo con las organizaciones agrarias y los representantes del sector de porcino para realizar un seguimiento de la evolución de la enfermedad y evaluar las medidas de control. No obstante, el Ministerio de Agricultura a través de Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) ya ha hecho llegar a los ganaderos de porcino de Salamanca un documento con una serie de medidas que deben aplicar a modo de prevención. En él especifican que “es necesario reforzar los planes de bioseguridad en granjas y transporte, intensificar el control sobre movimientos de animales y desinfección de vehículos, así como realizar campañas extraordinarias de vigilancia en fauna silvestre en zonas de riesgo”. También es importante, sobre todo de cara a los cazadores, la limpieza y desinfección de equipos (ropa, zapatos, vehículos), así como los trofeos, no visitar explotaciones de porcino a menos que sea necesario, no compartir productos caseros derivados de la caza del jabalí y eviscerar los animales abatidos en las zonas de faena designada en el terreno de caza.

En este aspecto, el gran temor de los ganaderos se concentra en la cría de cerdo en extensivo, con mayor cabaña en Castilla y León, Salamanca, sobre todo, y Extremadura, donde es más difícil de controlar porque los animales conviven con la fauna silvestre. En este aspecto, no se descarta el confinamiento, aunque de momento no hay notificaciones oficiales en este sentido.

La vacuna de la PPA es otras de las cosas de lo que más se ha hablado estos días: hay una “en ciernes”, pero sin ser una realidad hoy en día.

Síntomas más identificables

Los síntomas de la peste porcina africana, pese a ser una enfermedad de una “virulencia muy elevada”, ya que, si entra en una granja la única solución es el sacrificio de la explotación entera, son “fáciles de identificar”. Entre ellos destacan: fiebre, conjuntivitis, color azulado en patas, orejas y cola, vómitos, parálisis, convulsiones, enrojecimiento de la piel o dificultad respiratoria.

Síntomas para identificar la Peste Porcina Africana | Organización Mundial de Sanidad Animal

Llamamiento a la calma

El principal mensaje emitido por la ASICI es un llamamiento a la calma, exponiendo que “estamos ante un escenario controlado, con protocolos eficaces y un sector altamente preparado” y que “se ha aplicado inmediatamente el plan de contingencia y los protocolos establecidos: medidas de inmovilización, vigilancia y eliminación segura”, por lo que existe una “total” coordinación entre el Ministerio de Agricultura, las Comunidades Autónomas, el sector porcino y los organismos europeos.

De cara a la ciudadanía también comunican “tranquilidad”, exponiendo que “los controles en granjas, transporte, mataderos y fauna silvestre se están aplicando con máxima rigurosidad” y que la PPA “no supone ningún riesgo para la salud humana. La trazabilidad y el control sanitario garantizan que no existe impacto en los productos, salvo en áreas estrictamente delimitadas conforme a la normativa. Por tanto, los productos que llegan al mercado son sanos y saludables”.

Carlos Sánchez añade que “se está poniendo toda la carne en el asador. Ya estábamos preparados, ya ha habido varios proyectos incluyendo algunos en los que ha participado Fundación Artemisan junto con Federaciones de caza, el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos y la ASICI, entonces nosotros ya estábamos preparados para esta situación. Con las medidas que se están tomando y la contundencia, lo más probable es que los brotes no vayan a más, pero como los jabalíes están en libertad y se mueven tanto y el virus tiene capacidad de resistir en muchos sitios, hay incertidumbre, tenemos que ser muy prudentes. Se están poniendo todos los medios, pero no sabemos cómo va a desarrollarse la situación, y lo que pase en estas semanas va a ser crucial”.

Cabe destacar que, de momento, los casos positivos solo se han detectado en jabalíes, no en las granjas que estaban cercanas que, de hecho, han dado negativo. El problema ahora es que hay una tensión muy grande por si salta el brote al porcino porque ya ha habido varios países (Taiwán, México y Japón) que han confirmado que no van a comprar carne que proceda de España.

De manera, que si la PPA llega a afectar a las granjas la repercusión en el mercado va a ser inmediata. “Como ganadero creo que la subida de precio es inminente. El ibérico tiene un precio muy bueno, pero es porque no hay animales y porque te estás gastando tres veces más en medicamentos que lo que te gastabas antes y luego que hay un índice de mortalidad más elevado, lo que se traduce en reducción de censos, subidas de precio”, concluye Bernardo.