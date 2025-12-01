Castilla y León intensificará la caza del jabalí para prevenir la peste porcina africana

La Junta de Castilla y León intensificará la caza del jabalí, sobre todo en zonas de porcino, para así disminuir la población del mismo y evitar que la peste porcina africana se propague en la región, incluso antes de que pudiera detectarse algún positivo.

Tras los seis casos detectados en jabalíes silvestres de Barcelona, la JCYL ha garantizado la prevención, seguimiento y actuación ante la peste porcina africana, enmarcado dentro del Plan de Gestión del Jabalí de la Junta.

Por otro lado, la institución regional ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante una enfermedad que, sin bien no es imposible que llegue, de momento no se ha detectado en Castilla y León.

Asimismo, también han aclarado que se trata de una enfermedad que no podría llegar a transmitirse a seres humanos al tratarse de una no zoonósica, por lo que la ingesta de carne o el contacto con los animales no haría que pudiéramos contagiarnos de la misma.

Por último, también han querido exponer que durante los próximos días y semanas se sucederán diferentes reuniones con las organizaciones agrarias para realizar un seguimiento de la enfermedad, además de solicitar ayuda ciudadana comunicando cualquier observación de un jabalí muerto en la comunidad.

Para ello, han explicado que se puede realizar esta acción llamando al 1-1-2 y trasladando la ubicación lo más precisa posible, con coordenadas del móvil, nombre del monte o camino y referencias cercanas.