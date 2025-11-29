Ya son seis los positivos de peste porcina africana en jabalíes en Barcelona

Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha anunciado que otros cuatro jabalíes muertos han arrojado un resultado positivo en las pruebas de peste porcina africana. Y lo hacen en el mismo radio de afectación, Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en la zona de Collserola, de los dos casos que se detectaron este viernes.

El coseller ha insistido en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press en que "no sabemos si hay otros cerdos infectados, por lo tanto, hace falta este trabajo de vigilancia, de control en la zona". Aunque también ha querido recordar que esta es una enfermedad que no afecta a las personas y tampoco a "ningún otro animal".

Asimismo, ha pedido responsabilidad a la ciudadanía para que eviten la zona afectada, porque "con un vehículo, con una bici, con una pisada de un material contaminado biológico de un animal podría escampar la enfermedad".

De hecho, la Generalitat ha establecido el cierre de un radio de seis kilómetros, a partir del punto en el que se han encontrado los primeros casos positivos, como explica El País. Este cierre comprende las zonas de hasta de doce municipios: Sabadell, Sant Quirze, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà, Cerdanyola, Sant Cugat, Terrassa y Rubí. Además del cierre total del acceso al medio natural, se ha suspendido tanto la caza como los trabajos forestales o, directamente, cualquier actividad en zona rústica.