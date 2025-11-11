El Ministerio de Agricultura llama a la calma y pide que no se use para especular con el precio de los huevos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho un llamamiento a la "serenidad y a hacer un seguimiento" ante el avance de la gripe aviar en España. Sus declaraciones se producen en la misma jornada en que entra en vigor el confinamiento de aves de corral en 1.199 municipios considerados vulnerables.

Planas ha pedido "estar muy vigilantes para que nadie aproveche una situación de este carácter para llevar a cabo ningún tipo de acción especulativa" en relación con los precios del huevo. El ministro ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" y "rigor", indicando que las medidas adoptadas no buscan asustar, sino "evitar males mayores".

La decisión de confinar las aves responde al "incremento de los riesgos vinculados a la gripe aviar" por el descenso de temperaturas, el movimiento de aves migratorias y la presencia de numerosos focos en Europa.

La medida busca asegurar que todas las aves estén bajo control y evitar infecciones a través de comederos o bebederos. El ministro también mencionó la necesidad de una vigilancia cercana en lugares públicos como el Zoológico de Córdoba y parques, para aplicar inmediatamente los protocolos de sanidad animal o salud pública ante cualquier síntoma de enfermedad.

Respecto al incremento del precio del huevo, el ministro ha señalado que se debe a varios factores, principalmente al aumento del consumo y a la dificultad de la producción para ajustarse rápidamente a esta demanda.

Planas ha destacado que el consumo de huevos en España ha "aumentado en los últimos dos años más de un 30%", al haber cambiado la percepción dietética de este producto: "Hoy en día es un producto recomendado, es una proteína de primera calidad y con un precio muy asequible". También ha reconocido que la gripe aviar podría incidir en los precios "de forma muy puntual", pero ha insistido en que el Gobierno y el sector están siguiendo de cerca la situación. Además, ha recordado que la sanidad animal ya ha tenido un coste: "ha habido que sacrificar en las últimas semanas más de dos millones de gallinas ponedoras en España como consecuencia de los primeros focos, sobre todo en Castilla y León". A pesar de las incidencias, ha subrayado que España es el "tercer país junto a Chipre y a Francia con los precios de la alimentación más bajos dentro de la Unión Europea."