Protocolo de movimientos de ganado vacuno entre España y Francia por la dermatosis nodular contagiosa

El pasado 23 de enero, la Junta de Castilla y León notificó que debido a la evolución favorable de la dermatosis nodular contagiosa se iban a flexibilizar las medidas en Castilla y León, aunque hay que seguir cumpliendo una serie de medidas expuestas en el protocolo acordado entre España y Francia para el movimiento de ganado vacuno.

El protocolo que autoriza el movimiento de ganado entre España y Francia desde la zona conocida como ZV-II de DNC, entre ambos países, requiere de unas nuevas exigencias, que según expone Animal's Health incluyen la obligatoriedad de la desinsectación de los vehículos de transporte en el que viajen los animales mediante el uso de productos autorizados al menos 24 horas de la carga. Igualmente, se requiere su registro en el certificado TRACES o documento adjunto del estatus de vacunación de la explotación.

Estas son condiciones indispensables para las autoridades autoricen el desplazamiento de animales vacunados frente a esta enfermedad tanto si el viaje se hace de Francia a España como a la inversa, en las zonas de vacunación II.

Se exige también que todos los animales de la granja hayan sido vacunados con al menos 28 días de antelación y se encuentren dentro del periodo de inmunidad de la vacuna, que los animales de la partida hayan permanecido de forma ininterrumpida en la explotación desde su nacimiento o durante al menos los 28 días previos al envío, y que todos los bovinos situados en un radio de 50 kilómetros desde la explotación hayan sido vacunados 60 días antes y se encuentren en periodo de inmunidad.

En el protocolo se contempla también la realización de un examen clínico favorable de todos los animales de la explotación y pruebas de laboratorio cuando sea necesario.