Sube el precio del cordero, el lechazo y el tostón en la Lonja de Salamanca a un mes de la Navidad

Queda un mes para la llegada de la Navidad y con ella los banquetes familiares, una celebración que se ha visto ya marcada en los precios de la Lonja de Salamanca de este lunes 24 de noviembre, con subidas en el cordero, el lechazo, el tostón y la ternera especialmente.

El cordero ve incrementado su precio entre 0,15 y 0, 30 euros el kilo, estando ya a 4,40 euros/kg.vivo los que pesan entre 28 y 34 kilos y a 5,85 los que pesan entre 15 y 19 kilos. El lechazo por su parte está hasta cuatro euros más caro, liderando el extra que cotiza a 9,30 euros/kilo.vivo.

Precios de la mesa del ovino en la Lonja de Salamanca 24 de noviembre | Diputación de Salamanca

El tostón representa la única subida en la mesa del porcino blanco e ibérico. Cotiza ya a 43-44 euros la unidad en el caso del blanco y hasta entre 88 y 90 euros el ibérico entre 9 y 12 kilos. Los tostones de entre 5 y 8 kilos de ibérico suman tres euros más respecto a la semana pasada, lo que se traduce en 33-35 euros la unidad. La única bajada de esta mesa es la del porcino blanco, ya que el lechón ibérico muestra tendencia a la baja pero no ha cotizado.

Precios de la mesa del porcino en la Lonja de Salamanca 24 de noviembre | Diputación de Salamanca

La ternera mayor de 12 meses lidera el precio más alto de la mesa de bovino de carne, que ha incrementado su precio en 0,02 euros/kg.canal, aunque también ha subido el precio del bovino menor de 12 meses, los añojos, erales, toros y novillos.

En la mesa de despiece de ibérico sube solo el cebo de la paleta ibérica en sangre, a la vez que baja el extra de magro. Los cereales por su parte registran bajadas de un euro en el caso del trigo blando y el triticale (el resto se mantienen con la cotización de hace una semana). Además, un lunes más el Mercado no ha podido acoger a reses debido a la orden de suspensión de mercados hasta el 30 de noviembre para evitar contagios por la Dermatosis Nodular Contagiosa.