UPA Salamanca sale a la calle para apoyar al sector de la fresa: "En los supermercados se están vendiendo entre 5 y 10 euros, mientras los agricultores están cobrando menos de 2 euros por kilo"

UPA Salamanca ha vuelto a echarse a la calle, en esta ocasión para apoyar a los agricultores de fresas. A modo reivindicativo ha repartido mil tarrinas de fresas de Huelva de forma gratuita, por el que se han producido unas interminables colas que han llegado hasta la Cuesta de la Raqueta desde la plaza de la Constitución.

Salamanca es la quinta parada de la campaña #YoComoFresasdeHuelva, tal y como ha recalcado Carlos Sánchez, secretario general de UPA Salamanca: "Nos toca en Salamanca ayudar a los compañeros de Huelva con la fresa, un producto de extraordinaria calidad y que tiene que sufrir la competencia de productos terceros, que como denunciamos siempre no tiene la garantía que tiene nuestro producto. Si el consumidor no compra lo que no es de aquí, los productos de aquí no tendrían este problema".

En apoyo a esta campaña de fresas de Huelva, Aurelio González, secretario general de UPA Castilla y León, ha explicado que se trata de una campaña que lleva haciendo UPA Huelva desde hace muchos años; una campaña que "siempre ha contado con el apoyo de Castilla y León" y una campaña "para promocionar productos nacionales". González ha hecho hincapié en que "estamos en campaña electoral y hemos presentado a todos los partidos políticos que tienen representación en las Cortes de Castilla y León una propuesta, que queremos que se pronuncien antes del domingo, para que lleven a término una normativa parlamentaria nacional para que se deje de especular en situaciones de crisis con los productos que son de primera necesidad, tanto alimenticios como energético".

Reparto de unas mil tarrinas de fresa en Salamanca | Andrea Mateos

La campaña de fresas #YoComoFresasdeHuelva ha dado comienzo este miércoles en Castilla y León, en Salamanca y continuará en Segovia este jueves. Un apoyo reforzado porque "en Castilla y León se produce practicamente toda la planta de fresa de Huelva, sobre todo en las provincias de Ávila y Segovia".

Por su parte, Manuel Piedra, secretario de UPA Huelva ha insistido en que Salamanca es "una parada obligada", a colación del agradecimiento a esta comunidad. "Tenemos mucho que agradecerle a esta comunidad autónoma porque gracias a Castilla y León podemos tener nuestras plantas. Cada año 350 millones de plantas se crían en Castilla y León y son las plantas que dan fresas de Huelva, por lo tanto hablar de la fresa de Huelva es hablar de la fresa de España que es el 98% de la producción".

El objetivo de esta campaña, explica Piedra "es poner en valor el trabajo de los agricultores", de esos hombres y mujeres que se levantan a las seis de la mañana durante campaña para sacar adelante sus producciones, ya que, según ha indicado, "cada día salen más de seis millones de kilos de fresas de Huelva". Unas producciones que además permiten la creación de "más de cien mil puestos de trabajos".

UPA Salamanca, Castilla y León y Huelva reparten más de mil tarrinas en Salamanca en apoyo a la campaña #YoComoFresasdeHuelva | Andrea Mateos

Respecto, a cómo ha ido la plantación, reconoce que "fue estupenda en octubre. Lo que hacemos con la planta de vivero de Castilla y León es que cuando la arrancamos muy temprano por la mañana estamos a 4 grados y al día siguiente se planta en Huelva a 22 grados, con eso le decimos a la planta que ha llegado la primavera y empieza a dar flores. Esa primavera en Huelva ha tardado porque hemos tenido un mes y medio de enero con borrascas y la fresa no quiere humedad, quiere primavera, y eso nos ha hecho tirar el 50% de la producción en el peor momento, porque en enero y febrero es cuando más valor tiene la fresa para el agricultor".

Y, en cuanto a los precios, el secretario de UPA ha declarado que "en todas las ciudades que estamos visitando vamos a los supermercados y las fresas se están vendiendo entre 5 y 10 euros en el mejor de los casos. Por esas mismas fresas, los agricultores están cobrando menos de dos euros por kilo y de ahí hay que detraerle los gastos de manipulado, envase, transporte... Con esto quiero decir que alguien le está metiendo mano al bolsillo de los agricultores y consumidores".