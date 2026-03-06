Carlos Martínez, candidato socialista en Castilla y León, “contrató” a su hermana en el Ayuntamiento de Soria

Tras el debate que tuvo lugar este jueves, 5 de marzo, en el los candidatos del Partido Popular, Partido Socialista y Vox expusieron sus motivos por el que ser votados en las elecciones del 15 marzo, la polémica ha saltado un día después en Soria, lugar en el que Carlos Martínez fue alcalde desde 2007 y donde llegó a “contratar a su hermana”, María del Carmen Martínez Mínguez, en 2023, según ha adelantado el diario The Objective, gracias a una subvención de tres millones de euros de los fondos europeos Next Generation.

El proyecto en cuestión era el de BRERA, Bienestar, Restauración, Resiliencia y Adaptación, y en el mismo solo podían optar, como presenta la documentación del diario citado anteriormente, licenciados a una ingeniería o grado de Montes/Forestal, Biología o de Agrícola/Agrónoma.

El propio medio destaca que “la familiar de Carlos Martínez superó una oposición en el consistorio en 2023 tras un controvertido examen teórico”, todo esto a raíz de las dos fases en las que se realizaría la prueba para acceder a uno de los puestos del Ayuntamiento de Soria.

Primeramente, el temario era de 16 temas, siendo necesarios cinco puntos de diez para pasar a la siguiente fase. Hasta aquí existían dos formas de evaluación, por un lado siendo la corrección del mismo “de la forma que determine el tribunal”, además de elegir el tiempo en el que consistirá la prueba.

En cuanto a la segunda prueba, se valorarían los méritos con un máximo de cuatro puntos tras, eso sí, pasar la primera fase del examen. Según se puede comprobar en la documentación a la que tuvo acceso The Objective, la puntuación lograda por la hermana fue de 8,5, mientras que tres de los contrincantes sacaron únicamente 5 puntos. Solamente una logró superar esta marca hasta llegar a los 7,5 puntos.

El ‘cara a cara’ quedó así entre María del Carmen Martínez Mínguez y la candidata del 7,5. Tras los méritos se impuso la hermana del candidato socilista a la Junta de Castilla y León con 10 de 14 puntos posibles.

Según explicarían fuentes próximas a The Objective la propia hermana, otro hecho ‘extraño’ ocurrió, y es que la candidata se llevó la plaza tras tener más aciertos en la primera prueba, lo que “choca de lleno con otro proceso selectivo al que la familiar del alcalde se presentó por esas mismas fechas de 2023. En concreto, para una bolsa de empleo de administrativos que el consistorio soriano sacó a concurso. A esta convocatoria se presentaron 323 candidatos y salieron elegidas un total de 113 personas, entre las que no estaba ella. La primera prueba de méritos la superó con un 5, cuando hubo seis personas por encima de los 30 puntos, y la segunda, el examen teórico, lo suspendió; de ahí que quedase eliminada”.

Así pues, con tan solo unos días entre una prueba y otra, la hermana de Martínez cayó en la de administrativa, “en teoría más fácil”, mientras que sacó la máxima nota de las personas que se presentaron en “la más exigente”. Por otro lado, el mismo The Objective ha destacado que “fuentes municipales se agarran a este hecho para sugerir que la familiar del regidor pudo tener ayuda de alguien antes de la primera prueba para dirigir el Proyecto Brera, que se llevó a cabo el 22 de mayo de 2023”.