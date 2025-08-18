Castilla y León, un día más bajo las llamas: casi 6.000 desalojados y una treintena de incendios activos

Incendio de Fasgar que amenaza a las poblaciones de Villapujín, Barrio de la Puente y Posada de Omaña

La ola de incendios forestales que asola Castilla y León continúa sin dar tregua, con 29 focos activos a última hora de este lunes. La situación más grave se vive con diez incendios en Nivel 2, lo que ha obligado a evacuar a 5.650 personas de 82 poblaciones. En varios puntos de la comunidad, el fuego ha devorado viviendas, como ha ocurrido en San Pedro de Cansoles (Palencia).

Aunque la jornada ha vuelto a ser "negra" por la virulencia de las llamas y el denso humo que contamina el aire, la buena noticia es que se ha conseguido rebajar a Nivel 0 el riesgo en los incendios de Resoba (Palencia), El Herradón (Ávila) y El Payo (Salamanca), donde continúa como prevención en Nivel 1 el incendio de Cipérez, y otros que se mantienen activos como el de Navasfrías y el que ha entrado por la sierra de Candelario que es el de Jarilla.

Nueve de los diez incendios más graves se concentran en la provincia de León. Entre ellos, el de Gestoso, proveniente de Orense, y el de Canalejas, que ya ha calcinado unas 5.900 hectáreas. Sin embargo, el fuego más crítico en las últimas horas es el de Barniedo de la Reina, en los Picos de Europa, que ha causado los principales desalojos del día.

Otros incendios de Nivel 2 activos en León son:

Fasgar , probablemente provocado por rayos.

Anllares del Sil y Llamas de la Cabrera , activos desde el pasado 8 de agosto.

El de Las Médulas , que afecta al entorno de las minas romanas de oro.

Paradiña , que alcanzó el Nivel 2 hace tres días.

Caín de Valdeón, con una mejoría relativa a pesar de la gravedad.

El único incendio de Nivel 2 fuera de León es el de Porto de Sanabria (Zamora), que sufre una gran "inestabilidad atmosférica" y ya ha quemado unas 5.600 hectáreas. La proximidad de las llamas ha provocado el desalojo de 350 habitantes de seis localidades, entre ellas San Martín y Vigo de Sanabria.

A estos incendios se suman otros ocho fuegos en Nivel 1 y once en Nivel 0, repartidos por León, Salamanca, Palencia y Zamora. Entre ellos, destaca el de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que llegó a quemar 31.500 hectáreas.

La situación ha afectado gravemente a las infraestructuras de transporte. La conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Galicia sigue suspendida en el tramo entre Orense y Sanabria.

Además, varias carreteras permanecen cortadas por el fuego o el humo, incluyendo tramos de la N-621, la LE-2703, la ZA-103 y la CL-615, entre otras. Las autoridades piden precaución y que se consulten las fuentes oficiales antes de viajar por las zonas afectadas.