El incendio de Jarilla entra en la provincia de Salamanca y se encuentra en la cumbre de la Sierra de Candelario

En la mañana de este lunes 18 de agosto, todas las previsiones de los medios de extinción alertaban de que el incendio forestal de Jarilla, proveniente de Hervás, amenazaba con su entrada en la provincia de Salamanca. Esta mala noticia ha llegado a última hora de la tarde de este lunes, a las 20:00 horas, ya que según han confirmado fuentes de INFOCAL a Salamanca24horas, su entrada se ha producido por la cumbre de la sierra de Candelario, que es donde se encuentra en este momento. Según indican, “se calcula que no se vaya a mover de esta posición durante las próximas horas”.

Esta confirmación también ha llegado por parte del Ayuntamiento de Candelario, comunicando que "no es una buena noticia, pero sigue el patrón establecido dentro de los mejores escenarios para nuestro municipio. Continuamos con las mismas indicaciones y vigilancia que hasta el momento". De hecho, según apuntaba ya este medio, desde este Consistorio se notificaba esta misma mañana que "esa entrada era el peor escenario posible para municipios como La Garganta y Candelario",

Incendio de Jarilla entra en la sierra de Candelario | Ayuntamiento de Candelario

Urko Bondía, jefe del centro provincial de mando en Salamanca, respecto a este incendio de Jarilla ha dicho que "está evolucionando de una forma clara por la divisoria que divide los valles de Ambroz y de Jerte" y que lo que está haciendo el operativo en Salamanca es "vigilancia de esa evolución y preparación de posibles intervenciones en Candelario de cara a mañana".

Por otro lado, y respecto al incendio de Navasfrías, la última hora es un poco más positiva, aseguran que avanza “bastante bien”, pero que en estos momentos se encuentra en una “zona de difícil acceso”, y que “durante la noche no habrá medios terrestres trabajando en la zona por su peligrosidad”, pero que sí habrá vigilancia y que en la mañana de este martes se enviarán medios aéreos para “liquidar lo que quede de este fuego”. De modo, que de momento hay que llamar a la prudencia y esperar a ver cómo avanza la situación a lo largo de la noche.

En el balance de los incendios en la provincia de Salamanca en la jornada de este martes, Urko Bondía también declara que "la otra amenaza la encontramos en el arribe portugués frente al término municipal de Miezas, un incendio que comenzó en Freixo y que ha evolucionado por el arribe portugués hasta tocar río Duero sin que se hayan producido saltos hacia la orilla salmantina, y que los trabajos que actualmente está haciendo el INFOCAL son de vigilancia de esos posibles saltos de pavesas a la ribera salmantina".