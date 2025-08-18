El incendio de Jarilla amenaza a Salamanca: "Se está haciendo una valoración de la zona para una posible intervención del operativo INFOCAL"

El incendio de Jarilla hizo saltar todas las alarmas en la provincia de Salamanca por el riesgo de que cruzara la frontera que separa las comunidades de Extremadura y Castilla y León. "Esa entrada era el peor escenario posible para municipios como La Garganta y Candelario", han admitido desde el municipio candelariense en un comunicado emitido este lunes.

Los numerosos medios desplegados en la zona han logrado contener las llamas "tras una noche de trabajo muy dificultosa", pero Urko Bondía, jefe de jornada en el Centro de Mando de Salamanca, ha informado de que el incendio "es el que ahora mismo tendría más amenaza para Salamanca y Ávila". "En estos momentos se está haciendo una valoración de la zona para ver la posible intervención del operativo INFOCAL. Hemos enviado medios y hecho un vuelo de reconocimiento", ha añadido. El fuego entraría en la provincia por Canchal de la Ceja, área rocosa y pico más alto de la sierra de Candelario.

En una imagen compartida por el Ayuntamiento de Candelario se puede apreciar cómo ha sido el avance del fuego: "Se orienta hacia la parte alta de la sierra, una zona ya quemada recientemente donde el daño material y humano es inexistente, y el daño mediombiental es mucho más controlable". Esa área, además, carece de masas forestales y registra una temperatura más baja, "siendo un escenario bastante adecuado para controlar la situación".

Situación del incendio de Jarilla | Ayuntamiento de Candelario

El consistorio continúa atento a los cambios de viento "que podrían hacer que el frente de fuego entre más abajo" y en contacto con las autoridades tanto de Extremadura como de Castilla y León, así como con el personal desplegado en la zona, para "ofrecer una información actualizada sin alarmismos".

Cortafuegos creado por los vecinos

El temor de que el incendio de Jarilla saltase a Puerto de Béjar y La Garganta ha propiciado que los vecinos de ambos municipios, con la ayuda de voluntarios y maquinaria, realizasen un cortafuegos durante este domingo, 17 de agosto. Bomberos de Béjar y de Guijuelo, por su parte, se desplazaron a los lugares afectados para efectuar labores de prevención.

La superficie calcinada por las llamas del incendio de Jarilla asciende a 9.000 hectáreas y ha obligado a evacuar los municipios extremeños de Horcajo, El Orillar, La Manguilla y El Cabezo y la zona norte periurbana de Hervás.