Las Cortes de Castilla y León se constituirán el 14 de abril

Mañueco celebra su triunfo en Salamanca en las Elecciones a las Cortes de Castilla y León 2026

El próximo 14 de abril, a las 11:30 horas, se constituirán las nuevas Cortes.

Castilla y León comienza, así, una nueva etapa política en la que se reunirán un total de 82 procuradores.

La jornada se perfila como clave, puesto que se elegirán los seis miembros que conformarán la Mesa de la Cámara, es decir, el presidente, los vicepresidentes y los secretarios.

Sin embargo, cabe recordar que los representantes de las distintas formaciones, antes de ocupar sus escaños, deberán llevar a cabo los trámites administrativos obligatorios.

Un aspecto a destacar es el avance significativo de la representación femenina, que supone un 47,56% en contraposición a un 52,43% que constituyen los hombres. En cifras más concretas, el Partido Popular lidera en paridad con un 54,54% de procuradoras (18 de 33), mientras que el PSOE incorpora a 13 mujeres (43,33%) y Vox a 6 (42,85%). La representación femenina se completa con dos procuradoras por parte de la Unión del Pueblo Leonés (UPL).

La sesión arrancará bajo la dirección de la Mesa de Edad, presidida por el procurador más longevo y asistido por los dos más jóvenes. El proceso de elección de la Mesa se realizará mediante papeletas depositadas en una urna. Para ser elegido presidente en primera ronda, el candidato deberá alcanzar la mayoría absoluta esto es, 42 votos; de no conseguirlo, se celebraría una segunda vuelta entre los dos nombres más votados, resultando ganador quien obtenga mayoría simple. El mismo sistema se aplicará para designar las vicepresidencias y secretarías.

El camino hacia la investidura

Una vez constituidas las Cortes, se abre un plazo de 15 días para que la nueva Presidencia del Parlamento inicie consultas con los grupos y proponga un candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. El éxito de esta investidura dependerá de lograr la mayoría absoluta en primera instancia o simple en la segunda. No obstante, el reloj corre: si en el plazo de dos meses desde la primera votación no hay acuerdo, las Cortes se disolverán automáticamente y se convocarán nuevas elecciones.