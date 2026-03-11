Un detenido por el incendio mortal de Miranda de Ebro en el que han muerto tres mujeres

El incendio en una vivienda que se ha cobrado este martes la vida de tres personas en Miranda de Ebro ha sido provocado.

Así lo ha asegurado el subdelegado de Gobierno en Burgos en declaraciones a la prensa. Pedro de la Fuente ha asegurado que el incendio ha sido “provocado” por una persona que ya se habría entregado a las autoridades.

El fuego se desató en una vivienda situada en el número 10 de la calle La Fuente. En un primer momento, fallecieron dos mujeres que quedaron atrapadas en el edificio, muriendo una tercera en el hospital y resultado heridas otras cuatro, dos de ellas niños.

En la comparecencia de prensa, tal y como recogen agencias como Europa Press, el subdelegado ha estado acompañado por el comisario jefe provincial de Policía Nacional, José Carlos Donoso, quien ha confirmado la detención de la presunta persona responsable.

Según la información facilitada por la Policía Local de Miranda de Ebro al Centro Coordinador de Emergencias, las fallecidas son tres mujeres de 78, 58 y 23 años.