Los equipos veterinarios de la Junta notifican un nuevo foco de IAAP en aves de corral de una granja de Valladolid

El Ministerio de Agricultura ha informado de un nuevo foco de Influencia Aviar de Alta Patogenicidad en Aves de Corral (IAAP) confirmado el lunes 13 de octubre en una explotación de aves de corral en Olmedo de Valladolid.

Según informa la Junta de Castilla y León el censo de gallinas ponedoras es de aproximadamente 66.000 aves, cuya sospecha se inició el día 10 con la detección y comunicación a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de un incremento de mortalidad, procediendo a la “inmovilización preventiva” que se remitió al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

El origen de la infección se encuentra actualmente en estudio, por lo que desde el primer momento de la sospecha se adoptaron las siguientes medidas de control:

Inmovilización inmediata de la explotación afectada y de las localizadas dentro la zona restringida desde la sospecha el día 10 de octubre de 2025.

Sacrificio de las aves de la explotación afectada y destrucción oficial de los cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus, según la normativa SANDACH.

Realización de la encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen del foco e identificar los posibles riesgos por relación epidemiológica con la explotación afectada por movimientos de vehículos, productos o trabajadores.

Establecimiento de una zona de restricción alrededor del foco donde se encuentran 15 explotaciones comerciales, la mayor parte coincidente con la zona previamente establecida.

Con este último foco, el número total de focos de IAAP notificados en España en aves de corral en 2025 asciende a 11, detectados en Badajoz (1), Toledo (1), Huelva (2), Guadalajara (1), Valladolid (5), Madrid (1). En Salamanca se registró el primer caso positivo con el serotipo H5N1 de gripe aviar en aves silvestres en Pedraza de Alba en el mes de septiembre.