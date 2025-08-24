Homenaje en Aranda de Duero al ciclista Iván Meléndez, fallecido este sábado durante la Vuelta Junior

La Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero rindió este domingo un sentido homenaje a Iván Meléndez Luque, el joven corredor del equipo Tenerife Cabberty, que falleció trágicamente en la jornada de este sábado mientras disputaba la segunda etapa de esta competición.

El acto tuvo lugar en la Plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero, un escenario simbólico ya que estaba previsto que acogiera este mediodía la llegada final de la prueba, cuya jornada anterior fue suspendida como muestra de duelo.

Al homenaje acudieron cientos de personas, entre ellas los compañeros de pelotón de esta novena edición de la carrera, miembros del equipo organizador, representantes de las fuerzas de seguridad, autoridades locales, numerosos aficionados y vecinos de la localidad, que quisieron mostrar su cariño y respeto a la familia y amigos del joven deportista.

La concejala de Deportes de Aranda de Duero, Belén Esteban, visiblemente emocionada, afirmó que “el ciclismo ha mostrado hoy su cara más cruel”. “Duele la ausencia de Iván. Hoy queremos reunirnos en su memoria y, a partir de ahora, cada vuelta de rueda, cada meta y cada aplauso de la afición serán un callado homenaje al deportista”, expresó.