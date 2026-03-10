Mañueco hace valer su experiencia y resiste la ofensiva de Martínez y Pollán en el segundo debate del 15M

Thomas Alva Edison decía que la experiencia siempre viene a demostrar algo y Alfonso Fernández Mañueco ha dejado claro que sus casi siete años al frente de la Junta de Castilla y León le han curtido lo suficiente para medirse a sus adversarios, Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox), y salir airoso de cuestiones controvertidas como los incendios o la sanidad en el segundo debate de las elecciones autonómicas.

El debate ha comenzado a las 21:00 horas en CyLTV -aunque también se ha podido ver en Salamanca24horas al formar parte de la comisión-. Carlos Pollán ha sido el primero en tomar la palabra para arremeter contra el PP y el PSOE y su acuerdo de fomentar la "inmigración masiva". Carlos Martínez ha reiterado su deseo de que Castilla y León sea una "tierra de acogida", mientras que Mañueco ha mostrado orgullo "de lo que somos y lo que hemos conseguido entre todos". Hechas las presentaciones, ha comenzado el grueso del debate con los cuatro bloques temáticos.

Medioambiente, medio rural y despoblación

El primero de los cuatro bloques temáticos ha girado en torno al medio rural, la despoblación y el medioambiente en la comunidad con más masa forestal de España. Carlos Martínez ha aprovechado para arremeter nuevamente contra Mañueco por los incendios que han asolado Castilla y León el pasado verano: "Es la punta del iceberg de una gestión ineficiente".

Mañueco ha lamentado que el aspirante socialista quiera "arañar votos con una tragedia" y ha criticado que su partido, junto al de Vox, tumbase varios decretos leyes con los que la Junta quería reforzar el operativo antiincendios. Ha prometido "más brigadas, medios tecnológicos y maquinaria pesada" y señalado que desde que accedió al poder se ha incrementado dicho operativo: "En 2024 funcionó perfectamente porque no hubo ningún gran incendio". Respecto a los de 2025 ha mantenido que pese a ser más de trescientos se apagaron "en apenas tres semanas".

Mercosur y la despoblación también han colmado los minutos que los candidatos han destinado a este bloque. Martínez ha denunciado que el despoblamiento es "uno de nuestros mayores problemas" y que, por ello, se necesita un modelo territorial diferente. El presidente de la Junta ha contraatacado recordando las medidas en materia de transporte o de vivienda que el gobierno autonómico ha sacado adelante hasta conseguir que haya "40.000 personas más viviendo en Castilla y León".

Servicios públicos, infraestructuras y vivienda

Gran parte del segundo bloque ha girado en torno a la Sanidad, el "talón de Aquiles de la gestión de Mañueco", según Carlos Martínez, que ha señalado que faltan 5.000 enfermeras y que se exportan 600 todos los años. Pollán ha añadido 'leña al fuego' haciendo alusión a las listas de espera existentes en la comunidad y a las "1.300 plazas de médicos que no se cubren". El aludido ha respondido que Castilla y León necesita más médicos, "responsabilidad de la Ministra de Sanidad". Aún así, la comunidad cuenta con "una de las mejores ratios de Medicina y Enfermería" del país.

Pollán también ha aprovechado el bloque de servicios públicos, infraestructuras y vivienda para hablar de la inmigración y de los menores no acompañados, recordando a Mañueco que incumplió el pacto de gobierno que tenían Vox y PP. "Se gasta 5,2 millones en extranjería y acceso al empleo. Los ciudadanos llevan las manos a la cabeza con la regularización masiva", ha añadido.

Economía y financiación autonómica

Alfonso Fernández Mañueco ha recordado que la financiación autonómica es "indispensable" para pagar el transporte y la vivienda, no para sufragar "las deudas de los separatistas que sostienen el Gobierno". Carlos Pollán ha criticado estas declaraciones y le ha preguntado cuántas veces ha pactado el PP con los separatistas "en contra de Castilla y León": "Feijóo se sentó el otro día con el PNV. No les ponen los mismos decálogos que a nosotros".

Martínez, por su parte, ha señalado que desde que Mañueco es presidente de la Junta la deuda ha aumentado en más de 2.000 millones de euros. "Es menor que la media nacional. Tenemos una economía muy dinámica. El Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido un 13% en 2025", ha replicado el candidato popular.

Zanjado el tema de la financiación autonómica, Carlos Pollán ha vuelto a recuperar el tema de la inmigración: "Los inmigrantes son el 8,8% de la población, pero suponen el 17% de los receptores del ingreso mínimo vital. Saturan nuestros servicios públicos". "Ojalá tuvieramos más gente. El problema es que no hay", ha respondido Carlos Martínez. Mientras, Mañueco ha defendido una "inmigración regular y ordenada".

Pactos y regeneración democrática

Carlos Pollán ha señalado que su partido tendrá "tolerancia cero con la corrupción y el clientelismo"; Martínez ha reiterado el cortafuegos del PSOE con la extrema derecha, sobre todo por su concepción negativa de la inmigración; mientras que Mañueco ha comunicado su aspiración de gobernar en solitario para funcionar con más eficacia. Aún así, dialogará con otros partidos si los ciudadanos así lo deciden, pero "nunca con el socialismo".