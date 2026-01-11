Un varón de 30 años resulta herido por arma blanca en ‘Pingüinos 2026’

Todo había transcurrido con normalidad durante una de las celebraciones más importantes en cuanto al motor de dos ruedas, según indicaba este sábado, 11 de enero, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Eso sí, la situación no tardaría en cambiar a altas horas de la madrugada.

Según han informado desde el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, un hombre resultaba herido por arma blanca a las 6:55 horas en una de las carpas de la concentración motera, según ha recogido también Europapress.

Según han alertado por teléfono al 1-1-2, se informaba de una pelea pocos minutos antes de la llamada, indicando que se encontraba consciente. Además, como en este tipo de casos, se avisó a la Policía Local de Valladolid y a la Policía Nacional.

El varón, de 30 años, ha sido herido tanto en la espalda como en una de las piernas, por lo que más tarde ha sido trasladado en ambulancia hasta el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.