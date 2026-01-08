La voluntad de la JCYL es mantener el 25 por ciento en los abonos Avant

Tras la polémica surgida a raíz de RENFE y la Junta de Castilla y León con el 25 por ciento, la voluntad de la institución pública es mantener este descuento, aunque todo ello pasará por adaptar la nueva normativa a los nuevos títulos que han estipulado desde el Ministerio de Transportes.

Según han indicado fuentes de Movilidad a SALAMANCA24HORAS, jurídicamente hay que ver como realizar este trámite, por lo que los técnicos están adaptando el texto para poder aplicarlo correctamente y mantener este descuento, objetivo clave para la JCYL que tiene voluntad de mantener los mismos.

Renfe asegura que ha trasladado a la Junta de Castilla y León el 23 de diciembre la información sobre las modificaciones, pasando la bola directamente a la institución autonómica, asegurando, además, que hasta marzo no se podría aplicar el 25 por ciento.

Ante esto, el pasado 7 de enero RENFE asegura que la Junta comunicó que no podían aplicar el descuento del 25 por ciento ni el Abono T10-30. En el Consejo de Gobierno de este jueves, se abordará esta temática.

El propio Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo para garantizar el descuento que tendrá efecto este 1 de enero de 2026 en los nuevos títulos multiviaje puestos en marcha por la operadora ferroviaria.

De este modo se incorporan dos nuevos títulos multiviaje por un lado el Pase Vía y Bono 10-30, sumándose así a la cartera de bonificaciones para trabajadores y estudiantes.