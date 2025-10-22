Águeda y el Arrabal de San Sebastián vuelven a tener agua potable

Río Águeda a su paso por La Moretona en Ciudad Rodrigo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo notifica este miércoles que las pedanía de Águeda y el Arrabal de San Sebastián vuelven a disponer de agua potable.

De esta manera, y después de informarse el pasado día 14 de que su agua no era apta para el consumo humano, se recupera con normalidad el abastecimiento para todos los vecinos afectados con todos los controles correspondientes realizados.

El problema, según informó ya Salamanca24horas, hacía referencia a un caso de turbidez en el agua canalizada.