La bendición al campo y el Humor Amarillo llenan de vida el primer día de San Isidro en Cabrillas

San Isidro Labrador ha procesionado por las calles de Cabrillas durante la mañana de este viernes, 15 de mayo, con motivo de unas fiestas que llevan su nombre y se celebran en su honor.

Son decenas las personas que se acercan hasta el pueblo por estas fechas para disfrutar de la compañía de sus familiares y amigos y así disfrutar de unos días llenos de felicidad.

Durante la mañana, el acto de la misa y procesión ha venido acompañado de, como no, la bendición a los ganadores y agricultores, que junto a los trabajadores del mismo sector del resto de la provincia esperan buenas cosechas durante este año, además de salud para todos sus animales.

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Ya por la mañana,se ha realizado un pequeño convite con productos locales que han podido degustar los presentes en el hogar, todo esto para coger energías para el gran evento que se venía por la tarde, el Humor Amarillo. Personas de todas las edades se han dado cita para disfrutar de las caídas y revolcones de las diferentes pruebas, que han transcurrido con total normalidad.

Más tarde, el pregón hará las delicias de los asistentes para así finalizar un primer día repleto de sorpresas, diversión y, sobre todo, buena compañía. Además, los fuegos artificiales llenarán de luz las calles con una orquesta final que pondrá el culmen a un gran día.

Resto de programación en Cabrillas

El sábado 16 de mayo hay actividades infantiles a las 11:30 en la carpa. A las 16:00 se realiza el encuentro de peñas y concurso de disfraces con la Charanga La Movida, que también ameniza la suelta de vaquillas de las 18:30. A las 20:30 se presenta la web municipal y un vídeo sobre las historias y leyendas del Río Valhondo. A las 23:00 hay otra suelta de vaquillas seguida de la Orquesta La Resistencia y el bingo de los jóvenes.

El domingo 17 de mayo comienza con un campeonato de calva a las 10:00 y juegos de madera a las 12:30. A las 14:30 se sirve la paella popular con tickets a 5 euros. Por la tarde se celebra un encierro infantil a las 17:00 y una clase práctica con novilleros a las 18:30. A las 20:30 hay una noche de humor con Alberto Cabrillas, Ángel Ordoñez y Jesús el Negro, terminando con música en la carpa.

El lunes 18 de mayo finalizan los actos con una caldereta popular a las 15:00 en colaboración con la Asociación de Cazadores, con tickets a 2 euros.