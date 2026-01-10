El Bolsín Taurino Mirobrigense abre su septuagésima temporada

Este sábado, 10 de enero, se abría el Bolsín Taurino Mirobrigense, una fecha en la que la tradición se da la mano con la historia, y no es para menos cuando este 2026 celebra su septuagésima edición.

La familia ‘bolsinista’, ha realizado primero una misa para honrar a los fallecidos, para después realizar una gran comida con los ganaderos de la zona, en dos actividades que ya se han convertido en citas que los mirobrigenses han de celebrar.

Este año han encabezado las celebraciones los dos patriarcas ‘bolsinista’ y ganaderos, Miguel Cid y Javier Sánchez-Arjona, respectivamente, que junto al alcalde de la localidad, Marcos Iglesias, y el delegado municipal y ‘bolsinista’, Rodrigo Toribo, han inaugurado esta edición.

De este modo, la agenda cultural por la cita que cumple 70 años se verá reforzada con muy relevantes como por ejemplo, la del 25 de enero con el coloquio “La Fiesta de los Toros en la encrucijada de 2026”, con los ganaderos Javier Sánchez Arjona y Alipio Pérez Tabernero; y los toreros Damián Castaño y Juan Diego.

Con todo esto, además del pregón a cargo de Beatriz Badorrey Martín, además de multitud de actividades que demuestran el acento taurino y el amor por esta disciplina de Ciudad Rodrigo.