Minuto de silencio por el varón fallecido en la capea nocturna del viernes por la noche en Ciudad Rodrigo

Unas horas después del trágico suceso ocurrido durante la madrugada de este sábado en la capea nocturna del Viernes de Carnaval, donde un varón de unos 60 años fue corneado mortalmente por uno de los astados de la ganadería de López Gibaja, Ciudad Rodrigo guarda un minuto de silencio en memoria de Eustaquio, el varón fallecido, natural de Miróbriga.

Ciudad Rodrigo guarda un minuto de silencio en memoria del varón fallecido este viernes en la capea nocturna | Mateo G.J.

Las autoridades encabezadas por el alcalde de la localidad, Marcos Iglesias, y el teniente de alcalde, Ramón Sastre y acompañados por multitud de vecinos y aficionados, han recordado a este vecino, muy querido en Miróbriga, acompañando en el dolor a todos los familiares y allegados. El acto se ha cerrado con una fuerte ovación.

Tras este triste suceso que hacía que no ocurría en el Carnaval del Toro desde los años 80, la programación seguirá con normalidad; la previsión es que se vuelva a hacer un acto homenaje en la plaza de toros antes del festival de este sábado por la tarde.

El equipo de Salamanca24horas se suma a las condolencias a familiares y amigos de fallecido. D.E.P