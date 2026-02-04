Ciudad Rodrigo presenta el dispositivo de seguridad para el Carnaval del Toro 2026

La Junta Local de Seguridad de Ciudad Rodrigo, realizada anualmente, ha tenido lugar en la mañana de este miércoles 4 de febrero con motivo de la próxima celebración del Carnaval del Toro de este 2026, que dará comienzo el próximo viernes 13 de febrero y que se extenderá hasta el día 17.

Esta reunión se lleva a cabo para "garantizar la seguridad" ante la previsión del aumento de visitantes que puede derivar en aglomeraciones en zonas céntricas del municipio y en los entornos de la celebración de los espectáculos taurinos previstos para esta fecha.

Como cada carnaval, este dispositivo se verá reforzado tanto en la seguridad ciudadana como en los controles de alcohol y drogas previstos en las entradas del pueblo. El instituto armado desplegará unidades de seguridad ciudadana, la unidad de drones Grupo Pegaso, el escuadrón de caballería y la unidad aérea con un helicóptero, que se verán reforzados con la presencia de la Policía Local de Ciudad Rodrigo, para garantizar la protección de los asistentes tanto por tierra como por aire.

La subdelegada del Gobierno, Rosa López, presente en este encuentro, ha hecho hincapié en la importancia de los Puntos Violeta para asistir a los casos de agresiones a mujeres, que estarán colocados en lugares de gran afluencia por parte de Cruz Roja, el ayuntamiento y en colaboración con la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación. En este aspecto, una de las novedades de este año es el reparto de pulseras centinela con comprobación de sumisión química para evitar posibles casos de agresiones sexuales.

Durante la Junta Local han estado presentes el alcalde del municipio, Marcos Iglesias; la secretaria general de la Subdelegación del Gobierno, Miriam Vicente; el teniente coronel jefe de la Comandancia de Guardia Civil, Arturo Marcos; el jefe de la Policía Local, Siso Caridad; así como miembros de Protección Civil, Sanidad y Cruz Roja.