Ciudad Rodrigo recibe 300.000 euros para la mejora del Palacio de Cartago

Ciudad Rodrigo recibirá 300.000 euros de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para la rehabilitación del Palacio de la Marquesa de Cartago donde está previsto que se ubique un centro de recepción de visitantes y espacio expositivo del yacimiento arqueológico de Siega Verde.

El proyecto de rehabilitación del Palacio de Cartago tiene un presupuesto de un millón de euros, por lo que la ayuda financiará una parte del gasto previsto por el consistorio mirobrigense. La obra supondrá la renovación integral del edificio que el obispado ha cedido al ayuntamiento que contará con un aula de arqueología, salas de exposiciones, área de recepción de visitantes, espacios multifuncionales y zona administrativa.

Con la concesión de esta ayuda la Junta pretende colaborar en la preservación de un bien patrimonial de gran relevancia. Al mismo tiempo, se pretende dotar a Ciudad Rodrigo de un nuevo recurso cultural y turístico que actúe como polo de atracción y motor de desarrollo económico. La creación de un centro de interpretación y recepción de visitantes permitirá articular una oferta integrada que refuerce la visibilidad del yacimiento de Siega Verde, potenciando su aprovechamiento como elemento dinamizador del turismo cultural en la comarca.

El Palacio de la Marquesa de Cartago es de inicios del siglo XIX. En el año 1953 el inmueble fue adquirido por un nuevo propietario, quien acometió un conjunto de importantes intervenciones que permitieron finalizar la construcción del palacio. Al fallecimiento de su último propietario, el inmueble fue donado en testamento a la Diócesis de Ciudad Rodrigo, que a su vez lo cedió al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo hasta el año 2099. Se trata de un edificio de estilo neogótico, con elementos hispanoflamencos y renacentistas, así como arábigos en su patio, destacando en su decoración la profusión de elementos heráldicos tales como lises, águilas y leones, que se encuentran representados en los principales escudos de armas.