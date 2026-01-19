Ciudad Rodrigo suspende el concierto de San Sebastián y aplaza el reconocimiento al Bolsín Taurino por el accidente de trenes en Adamuz

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se ve obligado a suspender el concierto de San Sebastián, programado para el 20 de enero; una comunicación que ha llegado por parte de la Unidad de Música de la Guardia Civil después de la comparecencia de Pedro Sánchez, donde ha declarado tres días de luto oficial en el país en memoria de las víctimas en el accidente de trenes ocurrido a la altura de Adamuz.

De igual manera, y en un gesto de solidaridad con todos los familiares de los fallecidos y heridos, el Consistorio mirobrigense ha decidido también aplazar la entrega del reconocimientp como "Mirobrigense Ilustre" al Bolsín Taurino. Un acto que traslada al 31 de enero en el el transcurso de la Gala Taurino Musical organizada por la veterana agrupación taurina.

La Corporación municipal también se ha unido al minuto de silencio en la mañana de este lunes y traslada el pésame a las familias y allegados de las víctimas.