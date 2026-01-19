Pedro Sánchez decreta tres días de luto oficial en memoria de las víctimas por el accidente ferroviario en Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante los medios de comunicación durante el mediodía de este lunes 19 de enero, tras el trágico accidente de trenes ocurrido este domingo a última hora de la tarde a la altura del municipio cordobés de Adamuz.

Sánchez decreta tres días de luto oficial que comenzarán en la medianoche de este lunes y que se extenderá hasta el jueves 22 de enero en memoria de las víctimas fallecidas y como apoyo a sus familiares, así como a los heridos que viajaban en alguno de los dos trenes implicados en este siniestro.

El presidente ha recalcaldo que "hoy es un día de dolor pata toda España, con un pensamiento dirigido a las víctimas" a quien envía "el abrazo de la sociedad española" y una "pronta recuperación a las víctimas". También ha expresado que desde el momento en que se produjo esta tragedia "el Estado ha actuado como tenía que actuar, unido, coordinado y con lealtad".

En cuanto a cómo ocurrió el accidente, la información sigue siendo la misma: todavía es pronto. Sin embargo, el presidente del Gobierno sí ha asegurado que "vamos a dar con la verdad y vamos a conocer la respuesta del origen de la causa del accidente y cuando lo sepamos, con absoluta transparencia lo pondremos en conocimiento de la ciudadanía a través de los medios de comunicación". También ha insistido en que "desde la Administración del Estado vamos a estar protegiendo a las víctimas y asistiéndolas en todo momento en lo que necesiten y durante el tiempo que sea necesario".

Pedro Sánchez ha querido también agradecer la rápida actuación y la respuesta de los servicios sanitarios, de emergencia, Cuerpos y Seguridad del Estado, así como al Ayuntamiento de Adamuz, vecinos del municipio y de los alrededores que se han volcado con este trágico suceso en el que por ahora se mantienen confirmadas cifras de 39 muertos y 152 heridos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se encontraba junto a Pedro Sánchez, ha dicho que las autoridades temen que haya más fallecidos y que el objetivo es priorizar la búsqueda de esas personas que aun siguen desaparecidas.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca, tal y como ha informado SALAMANCA24HORAS, también se ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía todos los recursos municipales que fuesen necesarios.

A lo largo de la jornada de este lunes se espera conocer la identidad de las víctimas fallecidas y corroborar si hay alguna de Castilla y León. Hasta ahora, tan solo ha trascendido una vinculación con Salamanca a través de las redes sociales, donde el hijo de uno de los pasajeros del tren descarrilado asegura que ha emprendido un viaje hasta Andalucía desde la capital del Tormes para dar con el paradero de su padre.