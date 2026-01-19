Tragedia ferroviaria en Córdoba: más de una treintena de muertos por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz

Las magnitudes de la tragedia aún se desconocían en una noche que el presidente del Gobierno ha calificado como “de profundo dolor para nuestro país”.

A las 19:39 horas de este domingo, el tren de alta velocidad Iryo 6189, que cubría el trayecto Málaga-Madrid, ha descarrilado a la altura del municipio cordobés de Adamuz. Según los datos confirmados hasta el momento, los vagones 6, 7 y 8 del convoy han salido de la vía y han colisionado poco después con otro tren que circulaba en sentido contrario, un Alvia que había salido de Madrid-Puerta de Atocha y cuyo destino era Huelva.

A consecuencia del impacto, el Alvia también ha descarrilado y se ha precipitado por un terraplén de unos cuatro metros de altura en un tramo recto de la línea ferroviaria.

La cifra de fallecidos a las 08:00 horas de este lunes 19 de enero es de al menos 39 fallecidos y 152 heridos, que han sido trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves --todos ellos hospitalizados-- y 123 en diversa consideración, según anota la Agencia Europa Press ( las cifras no son definitias, por lo que podrían variar a lo largo de las horas).

Las últimas informaciones, según El Mundo, es que el tren de Iryo, que descarriló en Adamuz y en el que viajaban 300 personas, había sido revisado el pasado 15 de enero.

Tal y como se ha podido conocer de la mano de fuentes oficiales, el servicio de Iryo ha partido de Málaga, concretamente de la estación María Zambrano, a las 18:40 horas y, en el momento del accidente, viajaban en el tren aproximadamente 300 pasajeros. La primera llamada alertando de lo ocurrido no se ha recibido hasta las 19:50 horas y, desde entonces, la información se ha ido haciendo pública a cuentagotas.

No ha sido hasta entrada la madrugada de este lunes cuando fuentes oficiales han confirmado que al menos 21 personas han fallecido en el siniestro, entre ellas el maquinista del tren Alvia. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que esta cifra es provisional y ha advertido de que podría aumentar; en los primeros vagones del Alvia, los más afectados, viajaban un total 56 personas.

Durante la noche se han activado distintos dispositivos de emergencia. A las 23:14 horas, el Ministerio de Defensa ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en las tareas de rescate. La Guardia Civil , por su parte, ha activado el laboratorio de criminalística para facilitar la identificación de los cuerpos. A esa hora, se confirmaba que había al menos un centenar de heridos, de los cuales 25 se encontraban en estado grave y otros cinco, muy graves.

Sin embargo, el EMA 113, a las 3:00 horas, ha actualizado las cifras: 73 heridos trasladados y 24 de ellos graves, entre los que se encuentran cuatro menores.

A las 00:45 horas, el ministro de Transportes ha comparecido frente a los medios de comunicación para confirmar que las causas del siniestro se desconocen. Asimismo, ha confirmado que todas las personas que han requerido traslado ya habían sido evacuadas, y las labores, a partir de ese momento, se han centrado en la recuperación e identificación de cadáveres. Puente ha tildado al accidente de “tremendamente extraño”, recordando que el tren Iryo era prácticamente nuevo y que la vía había sido renovada en mayo.

Por su parte, la Junta de Andalucía ha activado el Plan de Actuación Territorial médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba, lo que ha supuesto el despliegue completo de su personal con refuerzos en alerta, además, en Sevilla y Granada. Los cuerpos que ya han sido recuperados han sido trasladados a la Ciudad de la Justicia de Córdoba para su correspondiente identificación y autopsia, siguiendo el protocolo previsto para grandes catástrofes.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha desplazado al lugar del accidente y ha pedido prudencia ante una situación aún llena de incógnitas. Moreno ha explicado que los vagones afectados han quedado en un estado de deterioro extremo y ha advertido de que, durante las labores nocturnas, la cifra de fallecidos podría aumentar.

Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe han habilitado espacios en las estaciones de la estación madrileña de Puerta de Atocha, Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva para atender a familiares de las víctimas por el descarrilamiento.

En paralelo, la red de centros de transfusión de sangre de Andalucía están redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén, principalmente.

Asimismo, en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Adif ha concretado que "la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero".

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado a través de una publicación en redes sociales que se ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente. Además, han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.

El accidente de Adamuz se ha convertido en el primer siniestro mortal de la alta velocidad en España tras 34 años de funcionamiento y en el más grave desde el ocurrido en 2013 en Santiago de Compostela.