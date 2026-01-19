El hijo de uno de los pasajeros del tren descarrilado en Adamuz viaja desde Salamanca para dar con su paradero

Ricardo Chamorro Cáliz es uno de los pasajeros que viajaba en el tren Alvia que descarriló este domingo por la noche, causando más de una treintena de muertos. Sus familiares intentan dar con su paradero. Entre ellos, su hijo, Ricardo, que se encontraba en Salamanca en el momento del accidente y ha decidido viajar hasta Córdoba para tratar de localizarlo.

El joven también ha compartido varias imágenes de su padre, de 57 años, en las redes sociales para ayudar en su búsqueda. "Por favor, quien esté en Adamuz y reconozca a este señor que contacte conmigo", pide en la publicación.

La mujer de Ricardo Chamorro viajó a la capital cordobesa antes que su hijo, sin éxito. "Ha preguntado en todos los hospitales y nada, hemos llamado a todos los teléfonos y nada. Tengo la ubicación de mi padre pero lleva sin moverse desde el accidente", reconoce.