Salamanca se suma al dolor por el accidente ferroviario en Adamuz y guarda un minuto de silencio por las víctimas

La Corporación municipal guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz

El accidente de trenes en Adamuz, en la provincia de Córdoba, se ha convertido en una de las tragedias más señaladas de los últimos tiempos, el primer siniestro mortal con trenes de alta velocidad implicados en España tras 34 años de funcionamiento.

Un grave accidente que ha generado una ola de solidaridad y aunamiento del dolor para acompañar a los familiares de las víctimas fallecidas y apoyar a los heridos.

El Ayuntamiento de Salamanca se suma al dolor, que se ha hecho general en todo el país, con un minuto de silencio en la Plaza Mayor a las 12:00 horas de este lunes 19 de enero por las víctimas del accidente ferroviario a iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha vuelto a insistir en que desde Salamanca se ofrece cualquier recurso municipal que vaya a ser necesario: "En nombre de todos los salmantinos, administraciones, instituciones, vecinos expresar nuestro lamento más profundo por este tremendo accidente. Queremos trasladar nuestras condolencias, nuestro pésame a las familias de los fallecidos y nuestra solidaridad con las personas que han resultado heridas. Es momento de que toda la maquinaria del estado y de las administraciones esté disponible, así lo hemos hecho saber desde nuestro Ayuntamiento, hemos puesto a disposición nuestros recursos, los que sean necesarios, para poder responder a todas las consecuencias que nos plantea esta tragedia". Carbayo también ha subrayado que por ahora no se ha solicitado nada y ha explicado que en caso de que se requiera es un acción coordinada por parte de la Junta de Castilla y León.

Ya a primera hora de este lunes, el Consistorio hizo público un comunicado en el que se sumaba a las condolencias por las víctimas mortales, mientras que el alcalde, Carlos García Carbayo, publicaba a través de ‘X’ que “en estos momentos tan dolorosos, nuestro corazón está con las familias de las personas fallecidas y con todos los heridos”.

A la par de este minuto de silencio ha tenido lugar otro en frente de la Subdelegación del Gobierno de Salamanca, encabezada por Rosa López en recuerdo a las víctimas. Otros de los municipios que se han sumado a este minuto de silencio desde sus respectivas localidades han sido Béjar, Santa Marta de Tormes y Ciudad Rodrigo.

A nivel de Castilla y León, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha presidido el minuto de silencio en recuerdo a las víctimas. Un día que ha descrito como "triste" y de "momentos muy difíciles", donde todavía no han trascendido informaciones de datos de víctimas de Castilla y León y, por consiguiente de Salamanca: "No tenemos esa información, ya se han formulado esas preguntas desde las provincias y esperamos que a lo largo de las horas podamos tener esta información".

A estas horas, la Guardia Civil de Córdoba al mando de la investigación se encuentra recopilando pruebas que sirvan para esclarecer cómo ocurrió el descarrilamiento del tren que realizaba el viaje Málaga-Puerta de Atocha y al que después presuntamente embistió el Alvia; una acción que todavía no se ha confirmado.

La cifra de fallecidos y heridos se dio a primera hora de la mañana de este lunes, remarcando que no son cifras definitivas y que, por tanto, podrían variar a lo largo de la mañana. A las 12:00 horas hay al menos 39 muertos y 152 heridos confirmados.

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández ha descartado que se haya tratado de un fallo humano, apuntando “alguna cuestión del material móvil de Iryo o de la infraestructura”. También han trascendido otras informaciones de que Adif ya venían notificando “incidencias técnicas” en el tramo de Adamuz desde el 2024 e "incidencias en los sistemas de seguridad". Igualmente se descarta que el accidente se haya producido por un exceso de velocidad porque uno iba a 205 kilómetros/hora y el otro a 210 kilómetros/hora.