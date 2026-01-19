El Ayuntamiento de Salamanca lanza un mensaje de apoyo a las víctimas del accidente en Adamuz y pone a su servicio los recursos municipales

El Ayuntamiento de Salamanca se suma a las condolencias por el tráfico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba. Desde el Consistorio charro lamentan profundamente lo ocurrido a través de un comunicado, en el que se informa que se suspende la agenda oficial con los actos previstos para este lunes.

De igual manera, trasladan un mensaje de apoyo a los familiares de las víctimas mortales y un deseo de pronta recuperación a todos los heridos. También, ponen a disposición de la Junta de Andalucía todos los recursos municipales que se precisen.

Al igual que el presidente de la Junta de Castilla y León, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo ha publicado un mensaje en su cuenta de 'X': "Nuestro corazón está con las familias de las personas fallecidas y con todos los heridos".