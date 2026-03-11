Detectado un nido de avispa asiática en Ciudad Rodrigo

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha confirmado la presencia de avispa asiática en la ciudad. Se trataría del segundo caso confirmado en Salamanca tras detectarse un nido de esta especie invasora en noviembre de 2024 en Aldea del Obispo.

En esta ocasión, se ha localidad un nido secundario que estaría vacío, por lo que desde el Ayuntamiento aseguran que “no es motivo de alarma, pero sí de atención”. Por eso, pide a los vecinos de la localidad estar atentos para poder avisar a las autoridades si reconocen ejemplares de vespa velutina.

Nido vespa velutina, avispa asiática en Ciudad Rodrigo

Explican que, con la llegada del calor, las reinas comienzan a construir nidos primarios y por eso, detectarlos a tiempo es fundamental para evitar que aparezcan nuevos nidos secundarios llenos de avispas.

Recomiendan a sus vecinos no acercarse ni tocar los nidos si detectan alguno y llamar al 112.

La vespa velutina es fácil de reconocer porque su cuerpo es de color negro, exceptuando un segmento amarillo, las patas son marrones y en sus extremos amarillas y las alas de color oscuro. Es mayor que una abeja común y mide entre 1,7 cm de las obreras más pequeñas a las 3,2 cm. de la reina.