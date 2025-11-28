La Feria de San Andrés de Ciudad Rodrigo se suspende definitivamente este año por las restricciones de la dermatosis

La Feria de San Andrés 2025 de Ciudad Rodrigo queda finalmente suspendida debido a la segunda prórroga de las medidas cautelares por la Dermatosis Nodular Contagiosa.

La Junta de Castilla y León notificó este pasado jueves que las medidas de extienden hasta el día 2 de enero. De esta manera, fuentes del Ayuntamiento mirobrigense aseveran a este medio que al meterse ya las navidades y con ello la programación de sus actividades se dificulta los preparativos para la realización de esta feria, donde además el vacuno es uno de los animales indispensables, siendo un gran escaparate para este sector.

Sin embargo, esta suspensión no impide la celebración de la XXVI Lonja Agropecuaria de Salamanca que tendrá lugar a las 14:00 horas en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y donde se fija la primera cotización del cerdo ibérico de bellota de la temporada. A mayores, lo que también se mantienen son las jornadas de Asaja, concretamente la jornada 'Ganadería entre fronteras: Mercosur, Exportaciones y Dermatosis Nodular Contagiosa”, que tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre en el Centro Educativo municipal – Uned, a partir de las 11:00 horas.

En condiciones normales, la feria de San Andrés habría tenido que tener lugar este fin de semana. Por la dermatosis se trasladó al fin de semana del 10 de diciembre, pero la situación actual obliga al Ayuntamiento a suspenderla definitivamente.