José María Aznar visita la historia de Ciudad Rodrigo

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, y su mujer, Ana Botella, han disfrutado de una visita por la historia de Ciudad Rodrigo. Un recorrido guiado por su alcalde, Marcos Iglesias, en donde han visitado lugares tan emblemáticos como la Catedral de Santa María, la muralla mirobrigense o todo el casco histórico.

El que fuera máximo representante del Gobierno de España desde 1996 hasta 2004, y previamente siendo presidente de la Junta de Castilla y León, ha recorrido la provincia de Salamanca para disfrutar de los grandes monumentos del territorio salmantino, coo fue el caso del pasado viernes, cuando era el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el que guiaba a Aznar por Salamanca.

Así pues, Aznar va recorrido diferentes puntos geográficos de Salamanca durante este fin de semana, disfrutando así con su mujer y allegados de unas espléndidas vistas por las principales ciudades de la provincia.