Rápido y hermanado primer encierro en Ciudad Rodrigo

Encierro de sábado en el Carnaval del toro 2026 de Ciudad Rodrigo

El primer encierro urbano del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo ha tenido lugar alrededor de las 13:00 horas de este sábado tras el XV Toro del Antruejo.

Encierro del sábado en el Carnaval del toro 2026 de Ciudad Rodrigo | Mateo G.J.

Han sido los toros de Monte la Ermita, tres reses, las que han corrido el encierro junto con uno de los toros de López Gibaja, el que salió en segundo lugar durante la capea nocturna del viernes; el otro animal que también salió en la capea nocturna y que estaba anunciado para correr el encierro no ha salido finalmente al haber causado baja rompiéndose un pitón tras propinar la cornada al varón fallecido.

Encierro del sábado en el Carnaval del toro 2026 de Ciudad Rodrigo | Verónica Tapia

El encierro ha llegado hermanado a la plaza a los seis minutos aproximadamente de haber salido desde los corrales de la avenida Agustín Foxá. A su llegada al coso de tablas han entrado a corrales sin protagonizar ningún percance.

Los toros han sido aplaudidos por su armónica presentación.