Aplazada la instalación de la pasarela peatonal entre los polígonos El Montalvo, sobre la Ronda Sur

La climatología adversa ha obligado a la empresa que tiene que instalar la pasarela peatonal sobre la Ronda Sur entre los polígonos Montavo II y III. Así lo ha comunicado la empresa al ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada este viernes dejando en el aire la nueva fecha para la realización de los trabajos.

La instalación de la pasarela estaba prevista para la madrugada del martes 10 de marzo y suponía varios cortes de carreteras, entre ellos uno temporal en la A20 o Ronda Sur de madrugada para evitar incidentes con los vehículos. Además, la obra suponía también varios cortes en las calles del polígono para proceder al movimiento de la estructura con seguridad.

Las inclemencias meteorológicas han obligado a este nuevo retraso en una infraestructura muy demandada y que se contrató en el 2021. Desde entonces ha vivido varios parones.