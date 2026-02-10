El arroyo del Zurguén vuelve a desbordarse en Aldeatejada dejando incomunicados a varios vecinos

El arroyo del Zurguén ha vuelto a desbordarse a su paso por Aldeatejada debido a las lluvias que han afectado este martes a la provincia de Salamanca, en aviso amarillo.

La crecida del Zurguén ha dejado incomunicados a los vecinos de los chalets más cercanos al arroyo e imposibilitado el acceso al campo de fútbol, tal y como han alertado los vecinos a este medio.

El arroyo ya se desbordó el pasado 29 de enero. Esa jornada, los bomberos del parque de Villares tuvieron que rescatar a tres caballos en una parcela de Aldeatejada. Los vecinos, por su parte, protegieron las puertas de sus garahes y viviendas con arena.