Castellanos de Moriscos aprueba una tasa de agua para fugas que evite que las facturas se disparen

Ninguna familia de Castellanos de Moriscos volverá a llevarse un susto de muerte con la llegada del recibo del agua y un precio de miles de euros. El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha aprobado una modificación de la ordenanza reguladora de la distribución de agua a domicilio que pone la tarifa con el precio más bajo tal y como pedía la oposición, que tumbó la primera propuesta del equipo de gobierno por considerar que el precio era excesivo.

Todos los grupos han aprobado una nueva tasa para las fugas de agua no detectables que establece un precio de 0,498 euros el metro cúbico y una retroactividad de cuatro años en lugar de la primera propuesta de los populares que establecía un precio de 1,06 euros el metro cúbico y una retroactividad de un año. Dicha tarifa se aplicará en el caso de detección de una fuga a los metros de diferencia entre la media del mismo periodo de los tres ejercicios anteriores. Entre las obligaciones de los vecinos, informar de la fuga en el momento de detectarla y acreditar su reparación.

Una medida que evitará el caso de una familia que recibió una factura de agua de 9.326 euros por una fuga en su jardín y se le aplicó uno de los tramos más caros al penalizarse el consumo excesivo.

Todos los grupos han votado a favor de la medida, propuesta en un primer momento por un concejal de la oposición y han acordado analizar y estudiar el coste de la implantación de contadores de agua inteligentes que evitan este tipo de situaciones.