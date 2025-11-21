Cortada la autovía A-62 a su paso por Castellanos de Moriscos por la retirada del camión volcado durante el jueves

Las labores de retirada de un camión volcado en la A-62 ha obligado a cortar la autovía A-62, del kilómetro 228 al 235.Pasadas las 9:00 horas, arrancaban estas labores que han obligado a cortar dos de los carriles en el sentido a Salamanca.

Los bomberos de la Diputación de Salamanca acudieron hasta el lugar en el día de ayer tras la pérdida de gasoil sufrida en el depósito del camión, retirando el mismo por seguridad ciudadana.

Se espera que durante la mañana de este viernes, 21 de noviembre, se retire completamente.