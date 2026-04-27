Éxito de la ‘Misión Aurora’: el minisatélite de los alumnos del IES Torrente Ballester logra e premio al Mejor Logro Técnico

Lanzaron el cohete y el minisatélite diseñado y construido pro los alumnos del IES Torrente Ballester de Santa Marta de Tormes cumplió con su cometido a la perfección. La ‘Misión Aurora’, como bautizaron la iniciativa, ha sido todo un éxito hasta el punto de que el instituto ha quedado en segunda posición de la fase regional obteniendo el premio de ‘Mejor Logro Técnico’.

Lanzamiento cohete Cansat

El instituto participa en el Desafío CANSAT, organizado por el CRFPTIC de Castilla y León, que en su fase regional se celebró en el aeródromo de Herrera de Pisuerga. “Fue una experiencia emocionante y un gran reto tecnológico, donde los alumnos, como pequeños ingenieros, prepararon los minisatélites CANSAT, pasaron los controles de peso y tamaño”, aseguran desde el centro.

Exposición alumnos misión Aurora

Durante el lanzamiento se recibieron con la antena de la estación de tierra los datos que enviaba el CANSAT por radio y posteriormente, tras recuperar el CANSAT, se analizaron los datos y se prepararon las tablas y gráficas para la exposición y defensa de la misión Aurora.