Héroe en Santa Marta: el policía local Alfonso Pérez recibe una medalla por salvar la vida de una mujer
Su actuación profesional y eficaz durante el pasado mes de agosto le ha valido el máximo reconocimiento en el ámbito autonómico
La Policía Local de Santa Marta de Tormes ha sido protagonista en la gala de entrega de las Medallas al Mérito de la Policía Local de Castilla y León, celebrada en León. El agente Alfonso Pérez ha sido distinguido con la Medalla al Mérito con distintivo de plata por una acción heroica llevada a cabo el pasado mes de agosto.
La condecoración premia la rápida y decisiva intervención de Pérez, que fue crucial para salvar la vida de una mujer que entró en parada cardiorrespiratoria. Su actuación profesional y eficaz durante aquella situación de emergencia le ha valido el máximo reconocimiento en el ámbito autonómico.
El acto también sirvió para reconocer la dedicación y el avance en la carrera de otros miembros de los cuerpos de policía. Pedro Rodríguez recibió el diploma acreditativo de haber realizado con aprovechamiento el curso de ascenso a la categoría de inspector, y se entregaron los diplomas de ingreso a los nuevos policías locales de la Comunidad, formalizando su incorporación al servicio.
También te puede interesar
Lo último