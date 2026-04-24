Una intensa tromba de agua con granizo anega en pocos minutos parte del polígono de Los Villares y afecta puntualmente a la circulación en la A-66

Una intensa tromba de agua generada por la tormenta inunda parte del polígono de Los Villares a primera hora de la tarde de este viernes. Según testigos presenciales, el agua ha llegado a superar los bordillos de las aceras y algún vehículo se ha quedado retenido en las balsas hasta que ha ido drenando el agua, aunque los bomberos no se han movilizado.

Una intensa tromba de agua con granizo inunda en pocos minutos parte del polígono de Los Villares | Mateo G.J.

La tormenta también ha descargado con fuerza, en forma de granizo, en el pueblo de Villares de la Reina y en Villamayor, dejando las cunetas repletas de agua tras la granizada.

También, según publica MeteoSalamanca, el granizo ha afectado a la circulación puntualmente en la A-66, a la altura de Aldeaseca de la Armuña, en torno a las cinco de la tarde, provocando la paralización de algunos vehículos que por precaución han decidido no seguir circulando hasta que la tormenta diera una tregua.

Tal y como informa la Aemet, parece ser que las descargas eléctricas generadas en los entornos de la capital se dirigen hacia las provincias de Zamora y Ávila. El Maíllo, Boadilla-Fuente de San Esteban, Barbadillo y el aeropuerto de Salamanca han sido algunos de los puntos donde más litros de agua se han acumulado durante la madrugada de este viernes cuando también ha habido una fuerte tormenta que se ha dejado notar tanto en la capital como en el alfoz.

La mayor parte de las descargas (400) producidas a lo largo de la madrugada, entre las 01:00 y las 04:00 horas se han producido en las comarcas de Vigudino, Ciudad Rodrigo y Las Villas, además de en la capital y el alfoz. Esta tarde en cambio, el mayor número de rayos registrados entre las 16:00 y las 17:00 horas ha sido alrededor de la capital y puntos de Tierra de Alba, Guijuelo, la Sierra y el Campo de Salamanca.

Descargas eléctricas (rayos) por la tormenta en Salamanca durante la madrugada de este viernes | Aemet

Descargas eléctricas (rayos) por la tormenta en Salamanca durante la tarde de este viernes | Aemet | Aemet

La Agencia de Metereología Estatal avisó ya este jueves de que toda la provincia de Salamanca estaría en aviso amarillo por tormentas eléctricas desde las 17:00 hasta las 21:00 horas de este viernes. Un aviso que seguirá activo también este sábado desde las 15:00 hasta las 21:00 horas con previsión de fuertes chubascos acompañados de viento y granizo en toda la provincia excepto el sur.