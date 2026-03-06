Inundandos varios tramos de carreteras en la provincia de Salamanca por desbordamientos

Inundana la DSA-310, en la carretera de Matilla de los Caños

El desbordamiento de un arroyo ha vuelto provocar el corte de una de las carreteras en la provincia de Salamanca, en este caso un tramo de la DSA-310, un tramo que ya se ha inundado en otras ocasiones impidiendo el tránsito correcto de vehículos.

El tramo de la carretera que ha resultado afectado se incluye en la carretera que une Salamanca con Matilla de los Caños, una de las vías esenciales de tránsito para llegar a Salamanca y que podría poner en riesgo la integridad de los salmantinos y salmantinas que circulan por la misma.

Hace menos de un mes la misma carretera sufría una afección similar, con numerosos pueblos que tenían el ojo puesto en sus ríos debido a las crecidas de los ríos, afectando incluso a municipios como Miranda de Azán o también en la capital del Tormes.

Por otro lado, los vecinos de Aldeatejada también han quedado aislados por la crecida del arroyo que atraviesa el Zurguén, reclamando así soluciones de manera urgente: “Una y otra vez nos quedamos aislados y nadie quiere solucionar el problema”.