Moriscos exige a la Diputación una solución urgente para la pasarela peatonal sobre el puente de la vía de tren

Hace más de dos años el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, visitó Moriscos para presentar, sobre el terreno, el proyecto de una pasarela peatonal paralela al puente sobre la vía en la carretera que une a la localidad con Castellanos. Un proyecto que varios meses después fue aprobado por la Diputación y que suponía una inversión de 350.000 euros, pero del que no se sabe nada dos años después. Fue ADIF quien denegó los permisos de la obra al considerar que la altura de los cables era incompatible con la distancia de seguridad a la nueva infraestructura y que el incremento de velocidades en los trenes no lo hacía segura. Tras la negativa de ADIF, la Diputación aseguró estar estudiando una solución alternativa que permitiera construir un paso seguro para los peatones y bicis que a diario utilizan esta vía para ir de una localidad a otra, separadas por tan sólo dos kilómetros. Sin embargo, dos años después nada se sabe de esta solución alternativa y el proyecto ha caído en el olvido.

Sin pasarela, el problema de seguridad continúa y es algo que preocupa muchísimo al Ayuntamiento de Moriscos. Su alcalde, Jesús Manso, exige que se ponga una solución. “Estamos muy preocupados”, asegura reconociendo que “no se sabe nada de un nuevo proyecto ni de una solución. Por ese puente pasan todos los días bicicletas, peatones y no hay arcén ni nada que de seguridad”. Añade que “hasta que no pase algo grave no se pondrá una solución, pero ya será tarde” y exige a la Diputación “que acometa la obra prometida, si se necesitan más fondos que los pongan porque es algo muy necesario, no es un capricho”.

La idea inicial era construir una pasarela en paralelo al puente, una demanda histórica de ambas localidades. Son muchos los niños que van de un municipio a otro para participar en distintas actividades deportivas y culturales y el paso por el puente, en las actuales condiciones, tiene muchos problemas de seguridad.