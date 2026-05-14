Santa Marta disfruta de la visita teatralizada “Recreatio en La Serna”

Santa Marta daba este jueves, 14 de mayo, el pistoletazo de salida a una intensa programación en la que, durante varios días, se va a disfrutar de la cultura con las actividades organizadas por el Día Internacional de los Museos.

Los diferentes eventos programados comprenderán del 14 al 18 de mayo, siendo para todos los públicos y pudiéndose disfrutar en familia en los diferentes puntos que facilita el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

El primero de ellos ha sido “Recreatio en La Serna”, celebrándose en el espacio Ora et Labora, con una propuesta teatralizada que ha contado con un público muy atento que no ha querido perderse este evento.