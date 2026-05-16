El terror se hace eco en las visitas teatralizadas de Santa Marta de Tormes

Santa Marta de Tormes ha programado diferentes actividades y visitas teatralizadas del 14 al 18 de mayo. Si todo comenzaba con “Recreatio en La Serna”, celebrándose en el espacio Ora et Labora, con una propuesta teatralizada que ha contado con un público muy atento que no ha querido perderse este evento, en esta ocasión ha sido el momento del terror.

La temática ha sido “Una noche en el museo de los misterios del MAC”, con una visita guiada que ha comenzado a las 22:00 horas en el Museo de Arte Contemporáneo José Fuentes, situado en el ayuntamiento, donde la Niñá del Exorcista ha hecho acto de presencia ante los asistentes.

Visita teatralizada por el Día Internacional de los Museos en Santa Marta de Tormes

Durante estos días, se sucederán diferentes actividades programadas por el Día Internacional de los Museos, que Santa Marta de Tormes no ha querido perderse con una programación repleta de sorpresas.