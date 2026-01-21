En trámite la nueva parada del autobús escolar de Aldeatejada a la espera del visto bueno por parte de Tráfico

El pasado lunes, 21 de enero, iCal informaba sobre la solicitud de diferentes familias en la zona del Santher para la realización de una nueva parada del autobús escolar que facilitara el transporte hacia el Instituto de Enseñanza Secundaria de La Vaguada.

Según recogía el escrito que hicieron los diferentes padres los niños y niñas llevan desde los tres años en los centros adscritos al municipio en el transporte escolar con la correspondiente beca, por lo que consideran que atendiendo al principio de continuidad se debería seguir prestando este servicio ya que la parada “sigue operativa y su juicio cumple los requisitos necesarios”.

Ante esto, fuentes de la Junta de Castilla y León, en su delegación en Salamanca, han indicado que se encuentran tramitando la misma. Para ello se tendría que pasar varios procesos de seguridad para garantizar el uso seguro por parte de los niños y niñas de la parada de bus.

Desde el servicio territorial de Movilidad se ha pedido un informe a Tráfico, que sería preceptivo. Si se da el visto bueno en el mismo, se podría tramitar la autorización de la parada.

En las próximas semanas, se podrá conocer la viabilidad de la nueva parada del Santher que solucionaría, en parte, la problemática que viven estas familias.