Un viaje a través de los sentidos con lectura y teatro, la nueva apuesta de Santa Marta en su agenda cultural de diciembre

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha presentado este martes la programación cultural que pondrá a disposición de sus vecinos durante este mes de diciembre. Una amplia oferta de actividades que se suma al extenso programa ya existente con motivo de la Navidad.

Lo que se ha trasladado desde el Consistorio es que se pretende que con esta agenda cultural, los vecinos de Santa Marta "viajen" a través de los sentidos, abriendo la puerta a nuevas experiencias que se pueden descubrir, por ejemplo, a través de la lectura o el teatro. En este aspecto, uno de los grandes protagonistas de esta agenda es una representación teatral que está inspirada en las vivencias y sensaciones de personas con discapacidad visual y que lleva el título de 'Nubla': un proyecto artístico que es obra de la salmantina Adriana Tironi junto con Paula Castellano.

Fuentes del Ayuntamiento de Santa Marta relatan que se trata de una obra que pone el foco en el teatro inmersivo, que busca potenciar los sentidos: “Es la primera vez que se programa en Santa Marta una representación de estas características, un teatro diferente que incorpora multitud de elementos sensoriales para trasladar que las artes escénicas no solo tienen como recurso la imagen, sino también los sentidos”, explicó Silvia González, concejala de Cultura.

La obra tendrá lugar el viernes 12 de diciembre a las 19:00 horas en el Auditorio Enrique de Sena .

La otra actividad en la que el Consistorio ha puesto la mira es la novela negra, la presentación del libro 'Lo que siembras' de otro autor salmantino, Ángel Barrios, nominado a 'Mejor Guion de Cortometraje de Terror' en el Festival Internacional de Cine La ManoFEST. Esta lectura trata de un "thriller psicológico de ambiente rural con tensión y suspense". Esta programado para el jueves 11 de diciembre a las 19:30 horas en la Biblioteca Municipal Antonio de Nebrija.