Consulta toda la programación por la Semana Internacional de los Museos en Salamanca del 16 al 24 de mayo

El Ayuntamiento de Salamanca ha preparado una extensa programación de actividades que tendrán lugar del 16 al 24 de mayo en la capital del Tormes. Una serie de eventos pensados para todas las edades que tendrán lugar en los espacios museísticos y culturales de la ciudad charra.

De este modo, una veintena de lugares de la capital se darán cita en una de las efemérides más esperadas del año, donde se incluyen talleres, cursos, microteatros, conciertos o cuentacuentos.

Entre los lugares que se podrán visitar están el Museo de Historia de la Automoción, Da2, Museo del Comercio, Museo del Cerro de San Vicente, Museo Taurino, , Ieronimus, Scala Coeli, Casa-Museo Zacarías González, Galería Urbana, Museo de Salamanca, Museo Conventual Santa Clara, Filmoteca de Castilla y León, FUNDOS Forum Salamanca, Sala de exposiciones de la Fonda Veracruz, Monumenta Salmanticae, Pozo de Nieve, Sala de exposiciones de Santo Domingo o la Sala de exposiciones de la Torre de los Anaya.

Además, cabe destacar que el próximo lunes, 18 de mayo, será el día de jornada de puertas abiertas coincidido con el Día Internacional de los Museos tan ligado a Salamanca y su cultura.